Tuttosport - Milan, Dumfries si affida a Raiola: l'agente potrebbe agevolare il suo trasferimento in rossonero

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Denzel Dumfries, terzino destro del PSV nel mirino del Milan, avrebbe deciso di affidarsi a Mino Raiola, il quale potrebbe agevolare il suo trasferimento in rossonero anche per acquistare qualche credito importante con il club di via Aldo Rossi in vista dei rinnovi di alcuni suoi assistiti che sono già al Milan.