Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nelle scorse ore è iniziata a circolare la voce del possibile scambio Duarte-Pezzella tra Milan e Fiorentina, ma questa indiscrezione di mercato non trova conferme, nonostante l'argentino sia molto apprezzato in casa rossonera, in particolare da Stefano Pioli.