Tuttosport - Milan, Florenzi spera nel riscatto dalla Roma: servono 4,5 milioni

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Florenzi, che è vicino al rientro in campo dopo l'operazione al ginocchio di circa un mese fa, ha le idee chiare per il suo futuro: il terzino spera infatti di essere riscatto dal Milan che dovrebbe versare 4,5 milioni di euro nelle casse della Roma. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il giocatore si trova benissimo a Milano e in questa stagione ha instaurato un bel rapporto con tutto l'ambiente rossonero.