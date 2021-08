Come riporta stamattina Tuttosport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra i dirigenti del Milan e l'agente di Andrea Conti, terzino che non rientra nei piani di Stefano Pioli e per questo è in uscita dal club di via Aldo Rossi: sull'ex Atalanta c'è l'interesse di Genoa e Cagliari.