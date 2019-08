Tuttosport - Milan, ieri incontro con Riso: nessuno sviluppo per Pellegri, il Monaco lo ritiene incedibile

Ieri pomeriggio, Giuseppe Riso, noto agente, è stato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera: da questo vertice, secondo quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, non sono emersi sviluppi per l'attaccante Pietro Pellegri, che il Monaco continua a ritenere incedibile. Riso ha invece proposto Andrea Petagna, giocatore cresciuto nel vivaio milanista che milita attualmente nella Spal.