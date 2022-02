Tuttosport - Milan-Mazraoui: i rossoneri lo stanno valutando, ma per ora non ci sono stati passi concreti con il suo agente

Nella giornata di ieri, si è sparsa la voce di un possibile interesse del Milan per Noussair Mazraoui, terzino destro classe 1997 in scadenza di contratto con l'Ajax. Secondo Tuttosport, il club di via Aldo Rossi sta valutando il suo profilo, anche se al momento non ci sono stati passi concreti con il suo agente Mino Raiola. Molto dipenderà anche dell'eventuale riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma.