Il Milan sta monitorando con particolare interesse alcuni “esuberi” del Real Madrid. Come riporta Tuttosport, oltre a Jovic e Odegaard, non sono da escludere altre opzioni, come Lucas Vazquez (è un ‘91, ma potrebbe essere il rinforzo ideale per le corsie esterne) o Eder Militao, difensore 22enne acquistato per 50 milioni dal Porto, ma chiuso da Varane e Sergio Ramos.