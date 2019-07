Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco c’è il giovane Matias Zaracho, stella del Racing Avellaneda. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che fa il punto sul mercato in entrata dei rossoneri, per l’argentino il limite dell’operazione è 18 milioni. Il Milan, dunque, non si spingerà oltre.