Il Milan continua a monitorare Giuseppe Pezzella, terzino sinistro in uscita dal Parma. Come riporta Tuttosport, i dirigenti rossoneri hanno avviato i contatti con il suo agente. L’esterno, acquistato dai gialloblù per poco più di 5.5 milioni, ha un contratto fino al 2024 e potrebbe essere acquistato per pochi milioni.