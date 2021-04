Tuttosport - Milan, se Calhanoglu non rinnova piace sempre Ilicic per la trequarti

In casa rossonera, a tenere banco, oltre al rinnovo di Gigio Donnarumma, c'è anche quello di Hakan Calhanoglu, pure lui in scadenza il prossimo 30 giugno. In caso di addio del turco, al Milan piace molto Josip Ilicic dell’Atalanta, ma, come spiega stamattina Tuttosport, solamente se i bergamaschi dovessero accettare delle condizioni di trattativa simili a quelle che hanno portato il Papu Gomez a Siviglia.