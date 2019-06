Tuttosport - Milan, stallo sul mercato: addii uniche certezze

Il Milan, in attesa di risolvere le questioni interne alla dirigenza, è fermo sul mercato. L’unica certezza, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, è che l’organico ha perso cinque giocatori che avevano il contratto in scadenza (Zapata, Abate, Montolivo, José Mauri e Bertolacci) più uno non riscattato (Bakayoko). Non solo: ci sono parecchi calciatori (Laxalt, Rodriguez e Strinic) che hanno dimostrato di non essere da Milan e altri (Donnarumma, Suso, Cutrone, Calhanoglu e forse Romagnoli) che non son ancora certi di restare.