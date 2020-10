Tuttosport - Milan, Tomiyasu è il preferito: ma c’è distanza col Bologna

Come riporta Tuttosport, i nomi valutati dal Milan per la difesa sono quelli di Tomiyasu del Bologna, Nastasic dello Schalke04 e Nacho del Real Madrid. Per il giapponese, che rimane il preferito, sono necessari 25 milioni mentre i rossoneri hanno fatto una prima proposta da 15 milioni più bonus (la distanza col Bologna è importante). Per Nastasic, invece, i contatti con Fali Ramadani sono proseguiti in maniera quotidiana e si può provare a chiudere in prestito con diritto di riscatto. Nacho, infine, sarebbe un’operazione da effettuare in prestito secco.