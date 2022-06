Tuttosport - Milan, Tomori verso il rinnovo con aumento dell'ingaggio: da 2 a 3,5 milioni

MilanNews.it

Fikayo Tomori è ormai diventato una certezza della difesa del Milan e per questo in via Aldo Rossi sono al lavoro per blindarlo con il rinnovo di contratto. Al difensore inglese, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, verrà anche aumentato l'ingaggio che passerà dagli attuali 2 milioni di euro più bonus a 3,5 milioni netti più bonus a stagione.