Tuttosport - Obiettivo Bremer: Milan avanti su Juve, Inter e Napoli

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Milan sarebbe in pole per Bremer. Stando all'indiscrezione, il club rossonero sarebbe quello più avanti nei contatti con il Torino per il difensore, il quale sarebbe però alternativo alla pista Botman (l'olandese resta quindi la prima scelta per la difesa). Nella corsa a Bremer seguono Juventus (che può giocare la carta Mandragora), Inter e Napoli. Il patron granata Urbano Cairo chiede non meno di 40 milioni di euro per il cartellino del brasiliano, mentre i club interessati non vanno oltre i 30.