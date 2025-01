Tuttosport - Okafor-Lipsia: ecco perchè l'affare è slittato di qualche giorno (ma non è a rischio)

vedi letture

Noah Okafor diventerà presto un nuovo giocatore del Lispia. L'affare sembrava potersi concludere in queste ore, ma c'è stato un piccolo rallentamento sulla tabella di marcia a causa della situazione fiscale dello svizzero che godeva dei benefici del Decreto Crescita. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che, se l'ex Salisburgo dovesse tornare indietro dalla Germania in estate, a quel punto i suoi parametri salariali sarebbero da ristrutturare. Ecco perchè l'affare è slittato di qualche giorno, ma non sembra essere assolutamente a rischio.

Nei suoi 18 mesi in Italia Okafor ha giocato 52 partite con la maglia del Milan, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Tutte le marcature sono arrivate in Serie A, e 3, arrivando negli ultimi minuti (Udinese, Lazio e Torino), sono state decisive. L’ex Salisburgo, complice qualche problema fisico di troppo ed un rapporto con Fonseca che non è decollato, va in Bundesliga cercando di rilanciarsi.