Tuttosport - Valencia in pressing per Castillejo: si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Il Valencia è in pressing sul Milan per Samu Castillejo, in uscito perchè ormai da tempo fuori dal progetto rossonero: come riferisce questa mattina Tuttosport, si lavora sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Più defilate ci sono anche Espanyol e Betis Siviglia. Il contratto dello spagnolo con il Diavolo scade nel 2023.