UEFA o mercato, è sempre Toro-Milan: ora la sfida è per Fofana

E’ stata tra le sfide più avvincenti del campionato: Torino e Milan si sono dati battaglia fino all’ultimo per un posto in Europa, con Piatek e compagni che alla fine hanno avuto la meglio, seppur beffati proprio sul gong nella corsa Champions. Il presidente Cairo, comunque, si è tolto almeno la gioia di battere i rossoneri per la prima volta nella sua gestione, con il 2-0 del ritorno al Grande Torino. Ma Toro-Milan, adesso, sta diventando davvero infinita. Perché il duello si è spostato tra Uefa e tribunali, da dove i granata continuano ad attendere buone notizie ma pian piano che passano i giorni le speranze di un eventuale ripescaggio diminuiscono sempre di più, e sul mercato, con tanti obiettivi in comune. Il primo testa a testa, sul fronte trattative, si è tinto di rossonero: Rade Krunic, da tempo seguito dal club di via Arcivescovado, ha scelto il Milan e già oggi sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul nuovo contratto direttamente a Casa Milan. Eppure, non è ancora finita qui.

Conteso Mario Rui – Pure per il laterale portoghese, infatti, il duello si è rinnovato. L’agente Mario Giuffredi ha dichiarato che il suo assistito lascerà Napoli, tra le pretendenti ci sono proprio Milan e Toro. Ma, anche in questo caso, i granata rischiano la beffa: giusto ieri l’operatore di mercato ha incontrato la dirigenza rossonera e, tra i discorsi, è finito anche Mario Rui. “Vediamo” la frase sibillina con la quale ha commentato la potenziale operazione, anche se sembra che la strada intrapresa dal portoghese sia quella verso il capoluogo lombardo, piuttosto che puntare dritto sulla Mole.

Ultima idea in comune – E poi c’è Seko Fofana, un nome che ad ogni sessione di mercato viene accostato al Toro. E ora, puntualmente, le voci si sono nuovamente sparse. Dal Friuli si parla di un primo abbozzo di trattativa tra Cairo e Pozzo per il centrocampista ivoriano, così come si prospetta una nuova sfida Toro-Milan: anche i rossoneri, infatti, avrebbero chiesto informazioni per rinforzare la propria mediana. L’asta partirà da una base di circa 13 milioni di euro, almeno su questo le pretendenti sono d’accordo: troppi, secondo gli addetti ai lavori di via Arcivescovado e via Aldo Rossi. Ma questo Toro-Milan sembra davvero destinato a non finire mai.