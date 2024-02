Ufficiale Pellegrino e in attesa di Traorè, tutte le cessioni del Milan a gennaio

Nel corso di questa ultima giornata di calciomercato - le trattative cesseranno alle ore 20 - il Milan sta definendo il passaggio in prestito di due suoi giovani giocatori: Marco Pellegrino è stato ufficializzato come nuovo giocatore della Salernitana dove giocherà per Pippo Inzaghi in prestito, Chaka Traorè invece dovrebbe finire al Palermo in prestito con diritto di riscatto. Le due operazioni, salvo dietrofront dell'ultimo secondo, dovrebbero essere ufficializzate oggi.

Pellegrino e Traorè si andranno così a unire agli alti giocatori che hanno già lasciato Milanello in questa sessione invernale. Uno su tutti Rade Krunic, ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Fenerbahçe. Poi c'è Luka Romero che è andato in prestito all'Almeria e quindi Davis Vasquez che è rientrato dallo Sheffield Wedenesday per essere girato all'Ascoli.

Di seguito il quadro completo delle operazioni rossonere fino a questo momento:

ACQUISTI: Gabbia (rientro prestito, Villarreal), Terracciano (titolo definitivo, Verona)

CESSIONI: Krunic (prestito con obbligo di riscatto, Fenerbahçe), Romero (prestito, Almeria), Vasquez (prestito, Ascoli), Pellegrino (prestito, Salernitana)