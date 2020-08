Venerato: "Maksimovic interessa a diverse squadre, c'è anche il Milan"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Maksimovic? Il Napoli sta parlando con l’agente per il rinnovo, ma se arriverà un’offerta valida sono disposti a parlarne, anche perché c’è Rrahmani e Gabriel è ormai vicino. Nikola piace alla Roma, all’Everton e al Milan, oltre che alla Fiorentina. Non è un’operazione tecnica, ma solo economica“.