Vicenza, vicino l'ingaggio a titolo definitivo di Desplanches dal Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Grandi in partenza, il Vicenza è vicino ad un rinforzo per la porta. Come riferito da TrivenetoGoal, il nome è quello del giovane Sebastiano Desplanches del Milan Primavera. Un'operazione che non dovrebbe concludersi in prestito ma a titolo definitivo, slegata ovviamente da Mancini che ha scelto la Juventus invece dei rossoneri.