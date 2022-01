Voci dall'estero, sgarbo di Inter o Juve? Kessie torna ed è ora fondamentale per il Milan

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, Frank Kessie farà nella giornata di oggi - presumibilmente in serata - ritorno in Italia e a Milano, per essere a disposizione da domani di Pioli nella settimana che porterà al derby di sabato.

Verso la titolarità nel derby

Da quanto si apprende, infatti, il problema al costato che lo aveva costretto ad uscire al 30º di Costa d’Avorio-Egitto è stato smaltito rapidamente e il centrocampista ivoriano non avrà problemi - salvo complicazioni in questo momento non previste - a scendere in campo da titolare nel derby. La sua presenza, d’altronde, è fondamentale: aiuta Tonali nella fase di non possesso e ha la capacità, a differenza di tutti gli altri centrocampisti della rosa, di conferire equilibrio alla squadra anche nelle fasi più caotiche della partita; non si può escludere, inoltre, l’opzione trequartista già sperimentata nell’ultima gara del 2021 ad Empoli.

Rinnovo bloccato

Per una novità positiva (il ritorno in campo), si confermano le sensazioni negative per quanto riguarda la questione rinnovo. Kessie, con molta probabilità, non accetterà il rinnovo proposto dal Milan ritenendo di poter andare a guadagnare di più in altre società; si è parlato di Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Tottenham e le italiane Inter e Juventus. Il suo futuro da giugno in poi potrebbe non essere rossonero, ma è chiaro che fino a quel momento Franck Kessie sarà assolutamente fondamentale e determinante per gli obiettivi del Milan.