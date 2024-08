Vos, operazione vicina alla chiusura: il Milan spera di prenderlo per 6-7 milioni

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca almeno un altro centrocampista. Mentre l'affare Manu Koné si può sbloccare solo in caso di cessione di Ismael Bennacer, quello per Silvano Vos è svincolato da ogni altra situazione, visto che stando a Il Corriere dello Sport il 19enne dell'Ajax può arrivare a prescindere dai movimenti delle liste e infatti l’operazione è vicina alla chiusura.

Scrive inoltre il quotidiano che l'intenzione di Ibrahimovic e Moncada è quella di prenderlo intorno ai 6-7 milioni di euro, ottenendo dunque uno sconto dai 10 milioni inizialmente richiesti dai Lancieri.