Zirkzee si complica: lo United è pronto a pagare la clausola

Le novità che arrivano dal fronte Joshua Zirkzee non sono tra le più rosee, per il Milan. Ieri il giocatore olandese ha collezionato i suoi primi minuti con la maglia orange agli Europei in Germania: e avrà modo di metterne insieme altri considerando che i Paesi Bassi si sono qualificati per la semifinale contro l'Inghilterra. E se il giocatore dribbla tutte le domande sul futuro in zona mista, le notizie che arrivano dall'Inghilterra non sono incoraggianti per i tifosi rossoneri.

Tuttosport oggi scrive che la pista Zirkzee per il Diavolo si è complicata. Lo stallo sul pagamento dei 15 milioni di commissioni richiesti dall'agente Kia Joorabchian è rimasto tale ma soprattutto ha permesso ad altre pretendenti di inserirsi. Su tutti il Manchester United che sarebbe in procinto di pagare la clausola da 40 milioni al Bologna. Al momento sono i Red Devils a trattare con Kia per le commissioni del giocatore: la politica, in questo senso, è diversa rispetto a quella del Milan.