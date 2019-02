acmilan - Studenti universitari: Mondo Milan a 7 euro

Quella di domenica sarà una giornata rossonera dedicata agli studenti universitari. Per Milan-Cagliari, infatti, non solo sarà attiva una promozione rivolta agli studenti Under 28, i quali potranno acquistare un biglietto a 10€ al Primo Anello Verde, ma anche una speciale offerta per visitare il Museo Mondo Milan pagando 7€. Per usufruire dello sconto, disponibile esclusivamente il 10 febbraio fino alle 19.00, basterà presentarsi presso la cassa della sede di Casa Milan esibendo il tesserino universitario. Prima un tuffo nella nostra storia, poi la nostra gara di Serie A a San Siro: tutto da vivere dal vivo e da protagonista.