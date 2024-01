Milan, giorno di riposo per i rossoneri. Prossimo impegno sabato sera

vedi letture

Il Milan ha sconfitto la Roma per 3-1 a San Siro ieri sera, in una partita cruciale per la corsa alla Champions League: i rossoneri hanno messo buona distanza tra il loro terzo posto e le squadre inseguitrici. Una vittoria fondamentale. Quest'oggi alla squadra è stato concesso un giorno di riposo, dopo i tanti impegni delle ultime due settimane.

La prossima partita del Milan, inoltre, è in programma sabato sera, fra cinque giorni. Il Milan sarà ospite dell'Udinese alla Bluenergy Arena: i friulani hanno battuto il Diavolo nella gara di andata e storicamente sono un osso duro per i rossoneri.