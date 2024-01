Sky - Milan, ecco quando dovrebbero rientrare Thiaw, Tomori e Kalulu

Vista l'emergenza infortuni in difesa, nei piani del Milan c'era l'intenzione di prendere due centrali durante il mercato di gennaio: il primo è stato Matteo Gabbia, che è rientrato dal prestito al Villarreal con sei mesi di anticipo, mentre sul secondo sono tanti i nomi che vengono accostati al Diavolo nelle ultime settimane. Ma ad oggi non è detto che arriverà un altro difensore, a meno che non ci sia qualche interessante occasione.

Il motivo è semplice: dopo Marco Pellegrino, che a Bologna dovrebbe tornare nella lista dei convocati di Stefano, anche gli altri centrali infortuni procedono spediti verso il ritorno in campo. Il primo a rientrare sarà Malick Thiaw, che sta bruciando le tappe e che dovrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di febbraio. Qualche giorno dopo (fine febbraio) si dovrebbe rivedere invece Fikayo Tomori, mentre l'ultimo a rientrare sarà Pierre Kalulu a marzo. A riferirlo è Sky.