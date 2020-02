Sky - Milan: terapie per Donnarumma, massaggi per Castillejo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante il giorno di riposo concesso da Stefano Pioli, diversi giocatori erano presenti a Milanello nella giornata odierna per sottoporsi a cure, massaggi e terapie per recuperare da infortuni e acciacchi in seguito alla trasferta di Firenze. Castillejo si sarebbe sottoposto ad una seduta di massaggi per un fastidio all'adduttore. Donnarumma avrebbe sostenuto terapie alla caviglia, mentre Kjaer e Biglia avrebbero svolto lavoro personalizzato. Oltre al lungodegente Duarte, Krunic dovrebbe stare fuori altre due settimane in seguito alla frattura da stress rimediata due settimane fa al terzo osso del metatarso del piede destro.