Baiocchini: "Poco spazio per Okafor, avrebbe meritato più occasioni. Restano vivi diversi ballottaggi e tornerà titolare Calabria"

In vista del penultimo impegno casalingo del Milan in questa stagione, sabato sera a San Siro contro il Cagliari è intervenuto quest'oggi da Milanello, il giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini. Queste le sue parole su Noah Okafor e sulle possibili scelte di Stefano Pioli:

"In questa stagione non ha trovato molto spazio Noah Okafor, è sembrato essere tenuto un po' troppo ai margini di questa squadra. Ha giocato solo 288 minuti e solo una partita per tutti i 90 minuti, 2 su 10 da titolare. E' vero che nella sua posizione c'è Leao, che è il più forte della squadra, ma il portoghese non sta benissimo fisicamente e quindi qualche chance in più lo svizzero l'avrebbe meritata. Per quanto riguarda la squadra, il Milan si è allenato questa mattina ma Loftus è ancora a parte perchè infortunato, ma ci saranno dei ballottaggi con Chukwueze, quindi si potrebbe rivedere ancora Pulisic trequartista. Rientra Kalulu, che aveva già giocato contro il Genoa e torna soprattutto da titolare capitan Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica prese nel derby".