Caos rigori inammissibile. Si prendano provvedimenti. Milan, gol imbarazzanti: nemmeno in serie D

Un passo avanti e due indietro, il Milan non riesce mai a trovare continuità di risultati. Il bilancio alla seconda sosta è oggettivamente negativo: quattro sconfitte, tre vittorie e due pareggi tra campionato e Champions per la squadra di Paulo Fonseca. Il mister è una bravissima persona, umanamente non meriterebbe critiche, ma sono inevitabili quando la squadra perde in questo modo. La sconfitta di Firenze non solo è dolorosa per il risultato ma per una serie di situazioni che fanno riflettere.

Il caos sui rigori è inammissibile per una squadra dal blasone del Milan. Significa che i giocatori hanno deciso in autonomia indipendentemente dalle disposizioni dell’allenatore. Ognuno fa ciò che gli pare e non è nemmeno la prima volta che succede. Ricordate l’episodio del cooling break a Roma? Nel giro di un mese due gravi situazioni d’insubordinazione. Sembra che ci sia anarchia totale al Milan, e Fonseca non abbia presa sui giocatori, non sappia imporsi. E lo ribadiamo: umanamente dispiace per il mister. Ma sono cose che al Milan non si possono vedere. Mai. Giocatori che strappano il pallone dalle mani di compagni per battere i rigori quando c’è una lista programmata di battitori dal dischetto, scene del genere sono proprio brutte figure.

Serve prendere provvedimenti e qui deve scendere in campo la dirigenza. Se Fonseca ha la fiducia di tutto il club allora si parli con la squadra e nessuno osi disobbedire il portoghese. Altrimenti si cambi allenatore. L’errore di valutazione è stato fatto a giugno, quando Ibra, Moncada e Furlani hanno deciso di prendersi un grosso rischio con Fonseca piuttosto che virare su allenatori con caratteristiche diverse. Evidentemente in questa squadra non serve solamente guardare l’aspetto tattico, c’è bisogno di un allenatore con atteggiamenti diversi nello spogliatoio.

E affrontiamo anche gli errori di superficialità commessi al Franchi. Ma come fa il difensore titolare del Milan a intervenire a vuoto di testa? Inammissibile per Tomori, e non è la prima volta. Come fa il Milan a prendere un gol su rimessa laterale e l’altro dal rilancio del portiere avversario? Sono errori grossolani che si vedono in serie D.