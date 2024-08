Disastro incredibile. Le colpe di Fonseca e del Club

vedi letture

Peggio di così non si poteva iniziare. Un punto (in extremis) dopo due partite contro Torino e Parma, messi sotto anche a livello di gioco: e non si intravede la luce. Neanche il più pessimista dei milanisti poteva immaginare uno spettacolo del genere. È stata una prestazione a dir poco imbarazzante, che fa decisamente rima con preoccupante.

Squadra senza capo nè coda, senza organizzazione, senza criterio, senza anima.

Come col Torino si è vista una fase difensiva inesistente, forse persino peggiorata rispetto a una settimana fa.

Le ripartenze subite con una facilità disarmante dal Parma (squadra interessante, ma sempre neo promossa e non esattamente il Real Madrid), raramente si vedono sui campi di Serie A, soprattutto con questa frequenza.

Sembra di essere tornati ai tempi del Milan di Giampaolo, per disorganizzazione e disorientamento. Male, molto male, malissimo.

E la sensazione è che Fofana da solo non potrà fare i miracoli.

Fonseca ha evidenti responsabilità, non ci ha capito nulla: è riuscito a fare peggio della versione peggiore di Pioli dello scorso anno. Provare a giocare giocare 4-3-3 è consigliabile. Anche in fase offensiva, non c'è un granché di positivo da segnalare, anzi: pure davanti la squadra è in difficoltà.

Colpe evidenti anche della Società, che ha fatto mercato in ritardo e senza colmare tutte le lacune, checchè ne dica Ibrahimovic.

Restano 6 giorni per sistemare la rosa, ma la sensazione è che non verranno sfruttati a dovere.

Tra gli obiettivi principali quest'estate c'era quello di potenziare l'attacco una volta per tutte. Lo switch Giroud/Morata non basta ad alzare davvero il livello, soprattutto per l'assenza di un'alternativa valida allo spagnolo. Jovic non è un 9, ma ha bisogno di una punta al suo fianco, e Okafor è un esterno. Anche quest'anno, gli investimenti nel reparto saranno rimandati alla prossima volta. Purtroppo.

Manca ancora il vice Theo e un altro mediano.

L'unica nota positiva è Pavlovic: nel disastro generale, il difensore neo arrivato sembra davvero molto valido.