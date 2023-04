Evitata la beffa. Orsato malissimo. Rinnovo Leao, ottimismo ma...

MilanNews.it

Si sapeva che sarebbe stata una partita scorbutica: ecco, lo è stata anche troppo. Diciamo subito che il pareggio è un risultato giusto: il Milan ha fatto troppo poco per vincere la partita. La Roma ha ingabbiato a modo suo la squadra di Pioli. Diversi giocatori sottotono: Theo scarichissimo, Brahim Diaz non pervenuto e anche Bennacer fuori dal gioco in quella posizione. È un peccato perchè poteva essere l'occasione per dare una spallata ai giallorossi nella lotta Champions, ma per come stava per finire, dopo il gol di Abraham, è un punto preziosissimo. La rete di Saelemaekers ha oggi un peso specifico incredibile: a giugno, chissà, potrebbe risultare determinante.

Fatta questa premessa, non si può non commentare l'arbitraggio di Orsato, la cui gestione di falli e cartellini è stata a dir poco imbarazzante. Il fischietto ha permesso alla Roma di 'picchiare', lasciando correre decisamente troppo. Ai giallorossi mancano diversi gialli, ma l'episodio più grave è il mancato rosso a Ibanez per l'entrataccia su Saelemaekers. Rosso evidente. Dipaolo al Var completa l'opera: perchè intervenire e richiamare il miglior arbitro italiano sarebbe lesa maestà. Magari la partita sarebbe finita ugualmente così, ma l'episodio è grave e inaccettabile. Dopo i rigori non dati contro Empoli e Bologna, per il Milan prosegue il trend negativo con gli arbitri.

In attesa dei risultati di oggi, nonostante l'avvicinamento del doppio derby di Champions League, la testa deve rimanere ben concentrata sul campionato e sull'obiettivo piazzamento nei primi 4 posti. Mercoledì ci sarà un impegno sulla carta agevole contro la Cremonese: gara da 3 punti obbligatori, arrivati a questo punto. Vittoria senza se e senza ma. Poi sarà il turno della Lazio: partita più tosta, in cui ci sarà anche un po' di turnover in vista della gara di andata contro l'Inter di qualche giorno dopo. Siamo nella fase decisiva della stagione: serve un percorso netto, come fu anno anno fa per la vittoria dello Scudetto. Primi 4 posti in Italia e finale di Champions: la posta in palio è altissima, così come le motivazioni che non possono mancare.

Capitolo rinnovo Leao: c'è davvero grande fiducia di poter arrivare alla fumata bianca. Ma rispetto alle indiscrezioni circolate ieri, risulta non si sia ancora esattamente al rettilineo finale. Ottimismo ma anche prudenza, doverosa. È chiaro, poi, che la firma di Rafa sarebbe una notizia meravigliosa per il presente e per il futuro di questa squadra. Arrivare alla spunta verde con tutte le difficoltà di questa trattativa, sarebbe un vero e proprio capolavoro del Club. Aspettiamo, fiduciosi, ma con prudenza.