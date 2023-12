Finalmente Jovic. Maignan e Pulisic, che livello. Ma S. Siro ha 'parlato'...

Tre punti importanti, una bella boccata d'ossigeno, in attesa di capire come si configurerà la classifica dopo Napoli-Inter.

Visto l'andazzo, le difficoltà e le assenze, non era assolutamente un risultato scontato. La squadra ha dimostrato grande applicazione. Tanto atteso, finalmente è arrivato il gol di Jovic: l'ex viola era entrato bene col Borussia, la speranza è che si sia sbloccato davvero e che la rete col Frosinone non resti un caso isolato. Da sottolineare anche l'assist a Tomori.

Mentre ha pagato l'intuizione di Pioli di schierare Theo Hernandez centrale: il francese è stato protagonista di una grande gara in entrambe le fasi, senza rinunciare appunto anche a quella offensiva.

Ancora una volta decisivo Maignan, che prima della rete del vantaggio ha salvato nell'uno contro uno con Cuni dopo la palla persa da Tomori e poi ha fornito l'assist a Pulisic: straordinario. L'esterno a stelle e strisce al quinto sigillo in campionato conferma di essere un giocatore troppo prezioso per questa squadra: ogni giocata ha un livello di qualità altissimo.

Dall'altra parte passo indietro per Chukwueze rispetto alla bella prestazione di Champions: troppi errori, a volte vuole strafare ma crea soltanto confusione.

Fa riflettere l'atmosfera di S. Siro, a tratti surreale, con un gelo non soltanto per via delle temperature ma anche e soprattutto per lo stato d'animo dei presenti sugli spalti: da tanto tempo non si percepiva quasi un distacco, abituati all'entusiasmo incredibile degli ultimi anni. Segno evidente di un momento delicato, difficile da vivere da chi ha il Milan nel cuore: un silenzio che in qualche modo ha parlato.

A proposito, consiglio non richiesto al Presidente Scaroni: ribadire ogni volta che "lo scudetto è un di più" è un clamoroso autogol comunicativo, così come ricordare nel giorno della gara col Borussia che quella partita il Milan non l'avrebbe disputata senza la penalizzazione della Juve. A che pro? Pensa che ai tifosi rossoneri faccia piacere sentirsi dire certe cose? E' chiaro il discorso della politica aziendale, ma al Milan il successo non potrà mai essere "un di più". Empatia, ambizioni, appartenenza e voglia di vincere; queste sconosciute...