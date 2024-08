Fofana forza la mano: il Milan all’assalto. Cessione Kalulu: richieste e rischi. Prove generali

Ormai è braccio di ferro tra il Monaco e Youssouf Fofana. Il centrocampista francese vuole solamente il Milan e spera di passare in rossonero entro la fine del mercato. Il 25enne ha deciso di non prendere parte all’amichevole di ieri sera contro il Barcellona, in attesa di novità di mercato. Le possibilità sono due per il Monaco. Prendere una ventina di milioni dalla vendita di Fofana oppure perderlo a zero tra un anno, con il Milan che sarebbe pronto ad accoglierlo senza investimento sul cartellino. Anche perché, secondo il pensiero del Diavolo, spendere 35 milioni per un giocatore che ha solamente 10 mesi di contratto, non sarebbe una scelta saggia. Dunque il Milan attende fiducioso, il Monaco è davanti ad un bivio.

Una settimana fa proprio in questo spazio scrivevamo che la strategia del Milan nei confronti di Fofana era quella dell’attesa e che qualcosa si sarebbe mosso nella seconda parte del mese di agosto. Staremo a vedere se le mosse saranno giuste.

Questione Kalulu. L’offerta della Juve è di un prestito con diritto di riscatto, il Milan ha aperto alla cessione e vorrebbe inserire un obbligo di riscatto e prendere in totale una ventina di milioni. Il club punta a mettere a bilancio una plusvalenza pura poiché il francese era stato preso a parametro zero. Ma allo stesso tempo bisogna valutare la questione tecnica. Kalulu oltre ad essere un difensore centrale con determinate caratteristiche, può giocare pure a destra. Praticamente un difensore che fa il doppio ruolo. Venderlo senza sostituirlo potrebbe essere una scelta rischiosa per il resto del campionato, quando serviranno molti giocatori per rimanere competitivi ad ogni livello. Ma se serve a sbloccare altre operazioni è una scelta difficile che il Milan ritiene necessaria.

Stasera al trofeo Berlusconi si faranno le prove generali per l'esordio in campionato contro il Torino. La formazione di stasera sarà molto simile a quella che vedremo dal primo minuto sabato a San Siro. C'è grande curiosità per la prima di Paulo Fonseca, che attende gli ultimi aggiustamenti della rosa.