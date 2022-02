Girone di ritorno a strappi. Il Var fischietta, l'arbitro assiste da spettatore

MilanNews.it

Il Milan del primo tempo non è mai stato spettacolare, ma ha giocato serio, paziente, lucido, attento. Le sue azioni se le è conquistate l'Udinese senza demerito rossonero e il Milan nell'altra metà campo ha fatto il suo. La parte centrale del primo tempo è stata buona da parte dei ragazzi e il gol è arrivato di conseguenza. Bene, poi però ci siamo persi, ci siamo smarriti. Sono arrivati i falli su Theo e Leao e poi più nulla. Per larghi tratti del secondo tempo l'Udinese è stata padrona del campo. Il Milan del secondo tempo ha giocato peggio che a Udine, dove era arrivato un gol per distrazione dei padroni di casa e il Milan è poi cresciuto alla distanza fino a meritare il pareggio. Nel secondo tempo di ieri, rossoneri invece troppo troppo passivi. Non bisogna fare drammi, perché pareggi del genere l'Udinese li ha fatti anche contro Atalanta e Juventus. Resta il fatto, ed è a questo che bisogna reagire, il girone di ritorno del Milan continua a somigliare a quello dello scorso campionato. E il Milan e tutti noi dobbiamo rifletterci con attenzione.

Quando si è trattato di giocare a pallone, l'Udinese ha giocato a pallone. E anche molto bene. Chapeau a Deulofeu e chapeau a tutti. Ma l'Udinese ha anche menato e ha anche perso tempo con tattiche ostruzionistiche, provocatorie e irritanti. Da parte rosdonera, nel momento in cui loro debordavano non c'è stato nessuno in grado di consentire alla squadra di aggrapparsi alla sua schiena e di risalire la corrente. E qui è finita la partita rossonera post Salerno. A proposito: come ha fatto Marco Guida a non vedere il gol di polso di Udogie? Al Var di Lissone le hanno tutte le immagini o no? E se le hanno tutte le sanno vedere bene o no? Tra il gol annullato per fuorigioco geografico di Giroud contro il Napoli e il gol concesso a Udogie con il braccetto, c'è la voragine di punti pesanti. E nemmeno pochi, in un campionato che si gioca punto a punto. A proposito, e come mai Silvestri ha potuto prendere in giro tutto uno stadio perdendo tempo in maniera imbarazzante e sfrontata e non solo non ha preso il giallo, ma nemmeno un avvertimento, nemmeno un abbozzo di ramanzina... Niente. Arbitro spettatore fra gli spettatori. Spettatore del portiere istrione e spettatore di un Var distratto e incompleto. A proposito, Udogie non ha nemmeno esultato. Sapeva di averla combinata. Ma "tutti gli spettatori" di San Siro gliel'hanno consentito