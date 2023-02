Gli avvelenatori che non chiederanno mai scusa. Tottenham banco di prova importante. Maldini e Massara al lavoro sul primo obiettivo del mercato estivo

MilanNews.it

Gli avvelenatori di pozzi hanno subito delle brutte botte nel corso dei giorni attorno a Milan-Torino. Sono state schifose le versioni fatte diventare virali su presunti dissidi interni allo spogliatoio, di risse e corna, di clan spaccati fino addirittura a mettere in giro voci assurde su Maignan. Tutte verità date “per certe”, perché arrivate “da dentro Milanello”. Francamente ci sarebbe da vergognarsi e da chiedere scusa alla fidanzata di Tommaso Pobega, diventata bersaglio innocente della follia impunita di persone vuote e cattive. Siete il male, non solo del Milan, ma dei gruppi sociali dei quali fate parte. Almeno chi critica Pioli sulle scelte di campo, invocando a gran voce Thiaw e Vranckx, lo fa sperando di vedere un upgrade rispetto alle scelte fatte dall’allenatore. Ma li ci si ferma. Oltre a quello non si va. E quello va sempre bene, anche fatto con toni accesi, ma si torna a parlare di calcio.

La vittoria di venerdì contro il Torino è stata fondamentale, seppur al termine di una prestazione non esaltante. Ma non importava la qualità, quando sei in trincea e sanguini, se porti a casa una battaglia soffrendo, va bene lo stesso. Perché ti dà morale, ti dà consapevolezza che una luce in fondo al tunnel c’è. Il gol di Olivier Giroud è stato questo, un flash carico di rabbia e voglia di lasciarsi alle spalle una situazione ambientale pesante, dove i risultati hanno incupito Milanello e i suoi inquilini fino a minarne le fondamenta tecniche. La partita di domani con il Tottenham è un banco di prova importante, specie a livello mentale, visto che gli Spurs sono di un livello superiore e fare una prova di sostanza darebbe continuità a quella di venerdì. Possibile che il Milan si copra ulteriormente, per non prenderle, ma molto passa da quanti minuti avrà Ismael Bennacer nelle gambe. Se starà bene da partire titolare, ci potrebbe essere un 3-5-2 con lui, Tonali e Krunic. In caso contrario, occhio a Saelemaekers come mezzala per dare ancora più sostanza in mezzo.

A prescindere da come andrà a finire la stagione, nel corso del prossimo mercato estivo il Milan non potrà esimersi dal fare un grande investimento su un attaccante giovane e forte. La necessità è ormai palese, l’età di Giroud (che alla fine rinnoverà il contratto) e un Origi ancora anonimo impongono una svolta importante per il ruolo di bomber. Servirebbe una pescata come fece l’Inter con Lautaro Martinez, perché la necessità di investire su un nome e che questo possa essere presente e futuro del Milan è fondamentale. Maldini e Massara, probabilmente, sono già a lavoro su questo tema e sanno bene anche loro come sia una pick che non si possa sbagliare.