Il solito problema. Forza Mirante! Sacchi, voto 3 su Leao. Tonali, che delusione...

La sfida di stasera contro la Juventus può avere un impatto importante sulla stagione. Vincere significherebbe portarsi a più 7 sulla squadra di Allegri: sarebbe un margine considerevole, seppur ovviamente non ancora definitivo. Viceversa, un successo dei bianconeri porterebbe a un grande equilibrio nei piani alti, con 3 squadre praticamente attaccate. E' un peccato arrivarci in condizioni non ottimali per via delle assenze. Partiamo dalla componente sfortuna: nel derby è squalificato Tomori e il suo sostituto, Kalulu, si fa male e non può rimpiazzarlo. Con la Juve è successo in porta: Maignan è squalificato e pochi giorni prima il suo vice si infortuna. Incredibile. Dover ricorrere al terzo portiere nel calcio è un evento molto raro, così come i problemi fisici per gli estremi difensori, un po' troppo frequenti da queste parti. Dopodichè la sfortuna non è l'unica spiegazione e sorgono spontanee le solite riflessioni sul tema infortuni a Milanello. Sempre tanti, troppi. Guardando la cartella clinica di Sportiello, poi, si nota come l'ex Atalanta in carriera abbia saltato al massimo due partite di fila causa problemi fisici. Qualcosa andrà rivisto?

Oggi intanto bisogna affidarsi a Mirante, con la speranza che sia all'altezza, nonostante i 40 anni sulla carta d'identità e i 2 anni e mezzo trascorsi dall'ultima presenza ufficiale. Anche per questo, vincere stasera avrebbe un peso specifico clamoroso e sarebbe un altro segnale tremendamente forte.

Ieri hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni di Arrigo Sacchi su Leao: "Con me non giocherebbe" per via dello scarso contributo alla squadra, secondo l'ex allenatore, in termini di sacrificio. Dispiace perché parliamo di un'icona del Milan, ma il suo sembra accanimento ingiustificato. Il portoghese fa le fortune di Pioli e farebbe le fortune di qualsiasi tecnico. Dall'anno scorso, poi, è cresciuto molto anche in termini di applicazione, anche in fase di non possesso. Può crescere e non deve accontentarsi, ma giù le mani da Rafa. Come il Professore dei Ragazzi della Terza C, "Sacchi, voto 3" (con rispetto).

Capitolo Tonali: nelle prossime ore il quadro sarà più completo e saranno più chiare le sue responsabilità nello scandalo scommesse. E' forte il dispiacere, ma soprattutto la delusione provocata dai suoi comportamenti. Era il beniamino del popolo rossonero, un idolo anche per la tanto sbandierata fede rossonera. Come abbiamo visto a S. Siro in occasione della gara di Champions col Newcastle, nonostante non fosse più un giocatore del Milan, i tifosi lo hanno accolto con un amore incredibile, incondizionato appunto. Scoprire che scommetteva, oltretutto sulla sua squadra, non può che aver rovinato un rapporto che, nonostante la separazione, poteva rimanere bellissimo. E' davvero un gran peccato.