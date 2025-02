Incredibile finale di mercato: è successo di tutto. Colpo Joao Felix con Bondo mediana più robusta. Sottil interessante

Il Milan è stato il protagonista dell'ultimo giorno di mercato in Italia. Operazioni last minute in entrata e in uscita, dove è successo praticamente di tutto e abbiamo vissuto insieme a voi (lettori di MilanNews.it) 24 ore folli.

Il colpo è Joao Felix, anche se arriva solamente in prestito secco, ma il Chelsea non ha voluto inserire il diritto di riscatto. Meglio averlo che non averlo, un giocatore dalle sue qualità è sempre importante poterlo schierare e Sergio Conceição ha spinto tanto per il buon esito della trattativa, insieme al vero regista dell'operazione, ovvero Jorge Mendes.

Felix potrà giocare come rifinitore alle spalle di Gimenez, oppure esterno sinistro nel 442, addirittura seconda punta vicino al messicano in in attacco a due. Insomma un jolly offensivo.

Bondo arriva all'ultimo giorno per sostituire Bennacer, ma il nome del giocatore del Monza era in ballo da almeno un mese. Porterà freschezza a centrocampo, e sarà il sostituto di Fofana. Bennacer invece ha spinto per andare via, dopo uno scontro con Conceiçao. Ha voluto e ottenuto la cessione al Marsiglia sei mesi dopo, perché già in estate era stato ad un passo dai francesi.

In chisura il Milan ha preso pure Sottil dalla Fiorentina in prestito con diritto per sostituire il partente Okafor, andato al Napoli con la stessa formula.

Cinque operazioni di mercato, tre in entrata e due in uscita. Ventiquattro ore folli, ma davvero belle da vivere insieme.