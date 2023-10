La scommessa di Furlani. Milan, modello unico. Ci saranno altri investimenti

Qualcuno tende ancora a sottovalutarlo, ma questo Milan tanto bistrattato ha cominciato il campionato con la seconda miglior partenza di sempre (solo nell’anno dello scudetto 2021-22 ha fatto meglio con un punto in più), vincendo l’ultima partita a Genova con un solo vero allenamento a Milanello a causa di un calendario folle, ma è primo in classifica e ora si gode la sosta da capolista solitaria. Il Milan è un modello che funziona e alla lunga darà ancora più risultati. E’ una squadra competitiva, è un club con una proprietà solida e con il bilancio in ordine (dopo 17 anni chiuderà in attivo), non ha debiti, ha un monte ingaggio inferiore a molte altre società che spendono anche se non possono permetterselo. E sta facendo sul serio per il nuovo impianto sportivo.

Il Milan dopo la sberla nel derby ha avuto la forza di rialzarsi e le ha vinte tutte in campionato. Ha saputo reagire benissimo alle difficoltà, ha dimostrato fame e carattere. E’ vero, siamo solamente ad ottobre, ma il Milan è una squadra che lotterà fino alla fine quest’anno perché ha lavorato bene sul mercato, e il potenziale della rosa non è stato ancora espresso al massimo. Attendiamo di vedere all’opera il vero Chukwueze e soprattutto il ritorno di un titolare come Bennacer. Il Milan non si fermerà agli aggiustamenti estivi perché a gennaio sono previsti ulteriori accorgimenti alla squadra, la dirigenza è consapevole che almeno 2-3 reparti sono da migliorare, e si sta lavorando sia per l’inverno che per la prossima estate, quando arriverà un nuovo attaccante.

Ma per il momento il club si gode uno degli acquisti che ha prodotto maggiori risultati. Christian Pulisic è una scommessa vinta, almeno fino ad ora, dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e dei suoi collaboratori Moncada e D’Ottavio. L’investimento sull’americano non è stato solamente un’operazione di marketing per conquistare il mercato a stelle e strisce. Tutt’altro. E’ stato un acquisto azzeccatissimo dal punto di vista tecnico. Già quattro gol e un assist in otto partite di serie A. Pulisic è il miglior marcatore della squadra insieme a Giroud ed è un giocatore totalmente rigenerato dopo la parentesi sfortunata al Chelsea. Era arrivato in estate tra lo scetticismo generale, ma per soli 20 milioni di euro il Milan ha preso un giocatore che in Italia fa la differenza. E occhio all’altro americano perché Musah è un altro investimento che ha tutta l’impressione di essere importantissimo per il presente e il futuro della squadra.