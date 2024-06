La svolta Zirkzee nell'estate rossonera. Il fattore Z. Il rinforzo in mezzo...

L'estate del Milan potrebbe essere vicina a una svolta, una svolta chiamata Joshua Zirkzee. Domani la dirigenza rossonera incontrerà l'entourage del giocatore olandese, per cercare di avvicinarsi alla fumata bianca. Come risaputo, l'ultimo ostacolo è rappresentato dalle commissioni richieste da Kia Joorabchian, il rappresentate della punta olandese. Domani è in programma un nuovo appuntamento per cercare di arrivare all'accordo.

Sarebbe un'operazione fantastica, per tanti motivi. Prima di tutto il campo: da tempo non si vedeva in Serie A un calciatore con tanta qualità nella gestione della palla. Lo spettacolo sarebbe garantito: come si diceva un tempo, JZ è il classico giocatore che vale il prezzo del biglietto. Poi c'è il fattore entusiasmo: dopo settimane all'insegna di perplessità e delusione (la scelta su Fonseca non ha scaldato), il popolo rossonero tornerebbe a guardare al futuro con grande fiducia.

A livello mediatico, di portata anche emozionale del colpo, va detto che una cosa del genere manca dalle parti di Milanello da tanto, troppo tempo. Forse l'ultimo acquisto da copertina è stato quello di Tonali nel 2020. Zirkzee sarebbe un grande segnale per questo Milan: darebbe anche una spinta importante alla campagna abbonamenti, che per ovvi motivi oggi non è ancora partita.

Z e Z: Zirkzee e Zlatan. Lo svedese potrebbe risultare molto utile per l'evoluzione del ragazzo, a cui tutti chiedono di diventare anche un cannoniere di rispetto. La mentalità di Ibra, i consigli, la sua pressione, positiva s'intende, potrebbero far svoltare l'olandese anche da quel punto di vista: quello della cattiveria e del fatturato realizzativo, oggi l'unico vero limite del giocatore.

Fin qui abbiamo parlato al condizionale: tanti se, ma anche la sensazione che nelle prossime ore si possa davvero arrivare alla spunta verde. Dopodichè, servirà comunque completare il reparto con un altro centravanti, a costi o formule diverse: un giocatore che abbia più presenza in area, che si avvicini maggiormente al concetto di 9. L'attaccante è una delle priorità della campagna acquisti rossonera: non meno importante sarà il rinforzo a centrocampo in grado di dare equilibrio alla squadra, contribuendo a restituire una fase difensiva degna di questo nome. Un colpo di livello in mezzo farebbe alzare e non di poco le ambizioni di questo Milan.