Leao: doppia grande attesa. Biglietti derby: si muove qualcosa. Mercato estivo: si cambia strategia

Due giorni per sperare in un miracolo che faccia sparire l’elongazione al muscolo lungo dell’adduttore destro di Rafael Leao per averlo mercoledì. Ma i miracoli, quando si tratta di Milan, non avvengono quasi mai. Una grande attesa che, tuttavia, sta lasciando spazio alla consapevolezza – dentro e fuori da Milanello – del fatto che almeno dopodomani Leao non ci sia. Fosse la finale, probabilmente si sarebbe fatto di tutto per metterlo in piedi, ma in una sfida sui 180 minuti e dove il gol in trasferta non ha più valore, forse è anche giusto salvaguardare la salute del ragazzo e averlo a disposizione per la partita di ritorno. Pioli ci ha pensato già ieri su come andare a sopperire all’assenza del suo uomo più forte in attacco e lo farà, con ogni probabilità, con Alexis Saelemaekers, apparso in ottima condizione mentale e fisica nel corso delle ultime settimane. Il belga, almeno nella fase iniziale, agirà a sinistra anche se sappiamo come a Pioli piaccia trovare soluzioni mobili anche in corso d’opera. A destra, invece, tornerà Brahim Diaz al posto di Junior Messias. Scelte che appaiono tanto scontate quanto necessarie visto che sono questi gli uomini che hanno portato il Milan in semifinale e che avranno ancora negli occhi e nella mente la strapazzata della Supercoppa di gennaio, con il destino che ha dato una nuova chance a questo gruppo di potersi rifare di uno degli avversari che più ha saputo metterlo in difficoltà, ma anche esaltare in momenti chiave.

L’altra grande attesa per Leao è quella relativa al rinnovo di contratto. Gli ultimi due summit che ci sono stati a Milano nel corso della passata settimana, dove ha preso parte anche il ragazzo, sono stati importanti per indirizzare la questione. Il club, tramite l’azione di alti dirigenti, è entrato in scena anche nella questione multa portando avanti discussioni molto approfondite con il Lille, facendo capire al club francese che questo suo continuo andare per tribunali appellandosi alla sentenza del Tas – che a oggi è quella che fa fede – rischia di far perdere tutto a tutti. Perché se il Lille non paga lo Sporting, Leao difficilmente firmerà con il Milan con Mendes che volteggiava sull’idea di mandare il ragazzo a scadenza nel 2024 facendo perdere soldi al Milan a livello di cartellino e facendo anche decadere il 15% sulla futura rivendita che spetterebbe proprio al Lille. Dopo il doppio derby di Champions se ne saprà di più proprio cercare di arrivare a dama in tutti i campi, chiudendo la questione anche con buona pace dello Sporting che ha provato a richiedere i 45 milioni della clausola che era presente nel contratto di Leao quando era legato ai portoghesi.

La febbre per l’euro derby continua a crescere e ha dato il via a una serie di speculazioni sui biglietti messi in vendita sui mercati secondari. Ma per coloro che stano cercando di arrivare a fare la cresta sulla passione dei colleghi di tifo, potrebbe arrivare presto una doccia gelata. Perché quei tagliandi che hanno avuto la fortuna di acquistare legalmente e prima di altri, potrebbero essere oggetto di invalidazione insieme ad altre operazioni che il club potrebbe attuare contro coloro che hanno fatto queste iniziative. Occhio…

Maggio fa rima con strategie di mercato. L’idea generale di Maldini e Massara, oltre alla punta, è quella di andare a prendere un centrocampista box-to-box visto che l’idea del trequarti classico è stata messa in archivio. Il profilo di Loftus-Cheek del Chelsea piace eccome, ma servirebbe un cambio a livello di ingaggio da parte dell’inglese che è ai margini del progetto dei blues.