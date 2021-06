Lo schiaffo di Calhanoglu e il suo sostituto. Serve un segnale forte da Elliott. Kessie rinnova.

Quello di Calhanoglu è stato uno "schiaffo" che potrà essere dimenticato più facilmente quando il Milan acquisterà il sostituto. Nel frattempo è ovvio che che la facciano da padrone perplessità e disappunto, nonostante, come scritto più volte anche in tempi non sospetti, non si trattasse di un fuoriclasse e nemmeno di un grande giocatore. Fosse andato all'estero ne avremmo parlato tutti molto meno, a rendere un po' fastidiosa la vicenda, parliamoci chiaro, è il fatto che abbia deciso di trasferirsi all'Inter. Stupisce la facilità con cui ha switchato da un mondo all'altro, alla faccia di chi leggeva le parole del diretto interessato alla vigilia dell'Europeo come una mano tesa al Milan. Forse il Club avrebbe dovuto smarcarsi prima e soprattutto avere già pronta una candidatura forte per sostituirlo, come successo con Maignan in porta. Il turco era un equilibratore tattico nello schieramento di Pioli, il più dispiaciuto del suo addio. Rimpiazzarlo non sarà complicato ma nemmeno così tanto facile. Nelle ultime ore sono circolate tantissime voci e sulle scrivanie di Maldini e Massara sono arrivate tante proposte. La sensazione è che per il ruolo il Club stia pensando a un nome importante, a un profilo da Champions, in grado anche di cancellare a livello mediatico lo smacco firmato Calhanoglu-Inter. Il preferito è Ziyech ma non sarà facile convincere il Chelsea e soprattutto non sarà una cosa rapida: la casella potrebbe essere riempita ad agosto, quando i prezzi caleranno. Con tutto il rispetto, Ceballos è più centrocampista e ha il grande difetto di segnare pochissimo (meno addirittura di Calhanoglu) e di fare anche pochi assist.James Rodriguez e Isco suggestioni da non scartare a priori. A oggi il Milan ha perso due dei titolari della scorsa stagione. Anche per questo serve un segnale forte da Elliott. Il Club non può permettersi di perdere anche Kessie, ne perderebbe di credibilità anche lo stesso progetto. In settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti: il centrocampista nei giorni scorsi ha assicurato telefonicamente la dirigenza di voler restare. Sistemare questo discorso significherebbe realizzare l'operazione più importante dell'estate e trasmettere un messaggio davvero positivo ad ambiente e tifosi. A Casa Milan c’è grande fiducia sul tema. Il rinnovo di Kessie metterebbe a tacere una volta per tutte anche le voci, numerose negli ultimi giorni, per cui i giocatori vanno via dal Milan perchè non c'è un progetto vincente: balle.