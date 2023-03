Milan, ora tocca a te. Cardinale insiste. Mercato: un addio e due trattative. Asensio…

MilanNews.it

Riparte oggi la preparazione a Napoli-Milan e in generale ad un mese ad altissima intensità. Se i rossoneri giocano come a Firenze o Udine sarà un finale triste e amaro, se scenderà in campo la squadra che abbiamo visto battere l’Atalanta, o quella che in Champions ha estromesso il Tottenham, allora il Milan può dire la sua.

Tocca ai giocatori tirare fuori orgoglio e cattiveria, all’allenatore trovare le giuste strategie e preparare nel migliore dei modi le partite. Tocca alla dirigenza stare vicino al gruppo. I tifosi il loro compito lo hanno svolto in maniera impeccabile per tutta la stagione riempiendo lo stadio ogni partita in casa, e sarà lo stesso anche per questo finale al cardiopalma.

Tante voci di mercato. Si parte da Dest che non rimarrà in rossonero la prossima stagione ma era abbastanza scontato da qualche settimana. L’americano non viene più utilizzato e il riscatto è fissato a venti milioni, sarebbe una spesa eccessiva. Invece arrivano feedback postivi sulla trattativa che il Milan andrebbe a svolgere con il Wolfsburg per Vranckx. Nulla è stato ancora deciso, sia chiaro, ma il giovane belga piace molto alla dirigenza e si sta valutando di tenerlo anche l’anno prossimo, con il rinnovo del prestito o con uno sconto sull’acquisizione.