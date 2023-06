Milan, pressing sulla punta. Sessanta milioni non bastano. Voci sulla cessione del club…

MilanNews.it

Il Milan non molla Marcus Thuram e sta alzando il pressing giorno dopo giorno. Giorgio Furlani non vuole farsi scappare l’occasione di prendere un giocatore a parametro zero utilissimo all’attacco, e continua a lavorare sui fianchi per convincere il 25enne francese. Thuram è il primo obiettivo, anche se gli avversari sono forti e competitivi, Psg e Lipsia hanno disponibilità per gli ingaggi ma il blasone e il progetto rossonero potrebbero avere la meglio. L’offerta del Milan si aggira attorno ai 5 mln compreso i bonus. Il Milan, consapevole che l’operazione è complicata, si aspetta ugualmente una risposta in questa settimana, e spera che sia positiva. Non mancano le opzioni secondarie per l’attacco, perché una cosa è certa: il Milan per la prossima annata avrà un’altra punta oltre Olivier Giroud. Per Colombo, tornato in rossonero dopo il controriscatto dal Lecce, si deciderà a Milanello insieme a Pioli. Potrebbe restare come terzo oppure partire in prestito. Interessa il giovane Arda Guler del Fenerbahçe, 18enne che piace a mezza Europa e ha una clausola di risoluzione a 17 mln. Operazione complessa. Su Chukwueze si continua a dialogare e il Villarreal ha fatto capire di essere disposto a cederlo (servono 20 milioni)

Si parla che nel corso dell’estate potrebbero arrivare offerte importanti per i top player del Milan. Su Mike Maignan c’è già stato un sondaggio del Chelsea ma ci vuole ben altro per riuscire a convincere il club a vendere uno dei suoi migliori. Il francese non è indispensabile solamente sotto l’aspetto tecnico, ma è anche un leader nello spogliatoio. Uno degli intoccabili. Rafa Leao ha una clausola da 170 mln e dunque il Milan lo valuta per quella cifra, mentre per Theo Hernandez sono circolati rumors di possibile offerte per 60 milioni. Con le cifre che ci sono in Europa, il miglior terzino d’Italia e probabilmente dei cinque maggiori campionati, costa molto di più che sessanta milioni. Il Milan non vuole cederlo, ma solo in caso di proposte economiche attorno alle tre cifre si comincerà a ragionare.

Nuove voci sulla cessione del Milan, stavolta a fondi arabi che vorrebbero investire miliardi nel club. Ebbene dopo verifiche effettuate, non è pervenuta nessuna proposta (si tratta di rumors infondati) e Redbird ha più volte ribadito di voler proseguire nel Milan dopo l’acquisizione realizzata meno di un anno fa quando ha rilevato le quote da Elliott.