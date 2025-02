Rotterdam: visto il color fucsia nel riscaldamento, si era già capito tutto... La mediocrità trascina in basso la qualità. L'arte perversa di guarire, trasformare, esaltare gli avversari

Per carità, si è liberi di acconciarsi o conciarsi come si crede. E' chiaro però che in quel modo si trasmettono messaggi, segnali. E infatti avevo personalmente già capito che partita sarebbe stata, a Rotterdam, quando nel riscaldamento ho visto spiccare sulle tute grigie una bella tinta fucsia. C'era di tutto tranne che il rossonero, in campo, così come poi nell'anima della partita contro il Feyenoord (che in Champions arrivava dal 6-1 inflittogli dal Lilla e dall'esonero dell'allenatore 48 ore prima).

Il Milan difatti non sa banchettare sull'avversario spaurito, non sa contenere la sua disperata volontà di sottrarsi alla batosta, la sua ferocia nel ribellarsi al destino. Anzi vi si adegua, riuscendo puntualmente nell'impresa di guarire, trasformare e infine esaltare gli avversari. Non servono rivali di prima fascia, contro i quali abbiamo preso abbagli destabilizzanti: bastano Parma, Cagliari, Genoa, Dinamo Zagabria, Feyenoord appunto, e qualche volta la cura stava sortendo effetti anche a Bruges, Como, Stella Rossa, Verona. In ordine sparso, a tutti l'unguento magico del dottor Milan per risorgere. Per ritrovare identità, fiducia. Forza.

In questo gruppo la mediocrità sembra contagiosa nel trascinare in basso la qualità. In Olanda soltanto il combattivo Pavlovic ha tenuto la testa fuori dalle sabbie mobili, gli altri sono scivolati nella spirale del nulla offrendo l'ennesima prestazione senza nerbo, senza sostanza, senza personalità, carattere, grinta, idee, umiltà. Manca tutto a questa squadra per diventare grande e anche i grandi (se ce ne sono) rimpiccioliscono.

Non è evidentemente solo una questione di allenatore, formula, metodo di gioco, formazione, modulo: se perdi sistematicamente i contrasti, se l'uomo ti salta ogni volta, se non fai più di un passaggio - a volte neanche quello - corretto, se non tiri in porta, non azzardi un dribbling o un filtrante, non sfrutti lo straccio di un corner o di una punizione, non fai un cross decente, hai i risultati che stai ottenendo. Disarmanti. Dopo una piccola soddisfazione, seguono sempre puntuali un paio di randellate sulla nuca che ti stordiscono e ti fanno (ri)perdere fiducia ed entusiasmo.

Quanto al fucsia... Ogni epoca ha le sue mode e i suoi modi: da decenni, forse da sempre. Ogni messaggio politico o sociale ha la sua espressività, non solo nelle canzoni e nei testi, ma anche nella forma: negli anni Sessanta i capelli lunghi e l'eschimo, o il loden e la pettinatura a spazzola, le forme di protesta correndo nudi, i sit-in... Oggi i rapper e i tatuaggi. Niente di male. Se non che, c'è gente che i capelli lunghi, l'eschimo, le corse nude, i sit-in, li ha fatti per divertimento, per gusto, per i fatti suoi, così, per sfizio. Punto, basta. Nessuna ideologia e nessun messaggio, solo un flebile termometro per indicare il quoziente.

Una volta Demetrio Albertini, prima di un allenamento, fece togliere a un nuovo compagno di squadra gli scaldamuscoli alle cosce ("Vedi qualcun altro che ce li hai, qui?"). Billy Costacurta fece lavare il lavandino a Gattuso dopo che Rino aveva appena finito di radersi. Un dirigente accompagnò un giovane in concessionaria per restituire la fuoriserie appena acquistata. Potrei raccontare decine di altri aneddoti. Invece stavolta nessuno gli ha detto di scolorire quella tinta arancio-rosa dai capelli. Va bene così.

"La sua testa non conoscerà rasoio: stando al libro dei Giudici, nella Bibbia, furono queste le parole che l’Angelo del Signore usò per sottolineare la consacrazione di Sansone, ancora prima della sua nascita. Proprio dalle sue 7 lunghe trecce avrebbe tratto una forza sovrumana. Invincibile, simile a un semi-dio della mitologia greca, Sansone è senz’altro l’eroe biblico per eccellenza. La sua storia ci ricorda che da sempre i capelli sono considerati sacri e, proprio per questo, è importante prendercene cura per mantenerli forti e vitali". (Cit. Bioscalin).

Sono calvo da anni. Senza alcuna invidia. Lotto, sempre e comunque, nella vita di ogni giorno, per i miei obiettivi e per le mie passioni. Chissà, forse un giorno anche la mia squadra del cuore ricomincerà a lottare. Calva o con le treccine.