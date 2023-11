Serve una notte da Milan. Che peccato Rafa. Ecco chi può fare la differenza. Giroud, record e contratto. Ibra in chiusura

vedi letture

La missione sorpasso al Borussia Dortmund è cominciata. Seppur con qualche assenza di troppo, il Milan stasera spera di poter vincere per superare i tedeschi nel girone di Champions League e avvicinarsi fortemente alla qualificazione agli ottavi. Servirà però una notte da vecchio Milan, proprio come venti giorni fa, quando i rossoneri riuscirono a superare il Psg con una super prestazione. Serve lo stesso atteggiamento, la stessa attenzione e cattiveria agonistica. C’è una grande occasione da cogliere per dare una svolta ad una stagione fin qui parecchio altalenante, tutto è nelle mani dei rossoneri. Lo stadio farà la sua parte, sarà una bolgia. Sold-out per il grande evento!

Peccato che nella partita più importante di questo periodo non ci sarà Rafael Leao. La lesione di primo grado al bicipite femorale accusata 18 giorni fa a Lecce non gli consentirà di prendere parte al match, ed è veramente un peccato. L’assenza peserà, nonostante si dica il contrario, Rafa è troppo importante per un attacco che fa sempre fatica a segnare.

La buona notizia, almeno, è il rientro dal primo minuto di Olivier Giroud, più riposato dopo aver saltato la partita in campionato contro la Fiorentina a causa della squalifica. Il francese è stato premiato per le 100 presenze in rossonero (40 reti in totale, media di un gol ogni 2 partite e mezza), e spera di segnare ancora per molte altre partite. Può essere lui l’uomo decisivo stasera? Olivier ci spera, e in cuor suo spera anche di poter rinnovare ancora il contratto con il club rossonero. Verso marzo/aprile le discussioni entreranno nel vivo.

Non potrà esserci Camarda, le regole gli impediranno la convocazione in Champions. Per essere convocato in Champions dovrà compiere prima 16 anni e firmare il suo primo contratto da professionista. Sta molto meglio Bennacer, il rientro è vicinissimo e con lui il centrocampo sarà tutt’altra cosa. Contro l’Atalanta o il Monza la possibile convocazione.

Per la sfida ai tedeschi ci sarà però Loftus-Cheek, straordinariamente importante a centrocampo. Avete notato che esiste un Milan con Loftus e un Milan senza di lui? Semplicemente dominante dal punto di vista fisico. L’auspicio è che possa star bene, con quei fastidi al pube che spesso ricompaiono e che sono noiosi da smaltire. Se l’inglese riuscirà ad essere vicino alla condizione mostrata contro il Psg, si può dire che il Milan avrà un’arma eccezionale da utilizzare nello scontro diretto con il Dortmund. L’ago della bilancia lo può spostare proprio Ruben.

Si sta ultimando il contratto di Zlatan Ibrahimovic che dopo sei mesi dal suo addio al calcio sta per tornare nella galassia Milan. Firmerà per Redbird, lavorerà per Gerry Cardinale e sarà utile anche per la squadra e i giocatori. Per l’annuncio non manca molto.