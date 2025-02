Tre punti nonostante Pairetto-Serra. Gimenez 9 vero. Joao Felix meno lezioso. La quadra è lontana...

Una mancata vittoria ieri sarebbe stata tremenda per l'obiettivo rimonta nella corsa al quarto posto.

Il Milan ha centrato i 3 punti, ma la combo Pairetto-Serra rischiava di compromettere tutto. Il disastro arbitrale è difficile da commentare.

Conceicao ha voluto schierare un 442 troppo sperimentale. Quando fai 3 cambi all'intervallo, e ultimamente capita spesso, significa che hai sbagliato la formazione iniziale. Dopodiché, proprio i subentrati hanno cambiato la partita. Pulisic si conferma giocatore tremendamente determinante. Leao che va a schiacciare di testa non è un inedito ma quasi. Gimenez sembra essere quello che i tifosi del Milan sognavano da una vita: un attaccante vero. In 75 minuti tra Coppa Italia e campionato, il messicano ha fornito un assist e realizzato un gol, assolutamente non banale. Impatto clamoroso. Joao Felix ha toccato tanti palloni, come con la Roma ha dimostrato di volersi prendere sulle spalle la squadra, ma deve essere meno lezioso. Troppi colpi di tacco e l'errore gravissimo a tu per tu col portiere. Più concretezza non potrà che aiutare lui e la squadra. L'equilibrio generale è ancora lontanissimo dall'essere trovato, così come la quadra tattica. Mission non semplice per Conceicao ma fondamentale per trovare continuità di risultati.

Là davanti c'è un potenziale incredibile: il 4-2-fantasia può essere arma letale a gara in corso, ma troppo rischioso dall'inizio.

A centrocampo Fofana e Reijnders vivono un momento di appannamento dal punto di vista atletico: cosa questa fisiologica per via del massiccio impiego, ma che influisce anche sulle prestazioni di squadra. La speranza è che Bondo sia presto pronto e abbia lo stesso impatto degli altri nuovi.

A proposito, sembra un veterano Prof. Walker: esperienza, sicurezza e leadership che hanno cambiato tutto sulla fascia destra. Preziosissimo.