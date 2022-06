Tutto sull'intrigo Botman. Le differenti correnti di pensiero. 85 milioni per un Milan da altro giro in città

MilanNews.it

Mi fido. Ormai ho imparato come lavorano proprietà e società. Non mi agito quindi se, per ora, il mercato langue. Non per colpa del Milan, poi, perché i due primi obiettivi Sven Botman e Renato Sanches sono di un club,il Lille, che sta attraversando turbolenze societarie, a me ben note. Alla base un dissidio tra il Presidente Olivier Letang, plenipotenziario del mercato, e il fondo Merlyn Partners fondato dall’italiano Alessandro Barnaba, entrato nel Lille il 18 dicembre 2020, già global chairman dell’investment banking di JP Morgan. Il progetto di Barnaba ,come anticipato in una lunga intervista a “ Calcioefinanza” , prevedeva ,dopo la conquista del titolo, un anno fa, “di continuare ad avere una squadra competitiva ,che continui a puntare quanto meno alla Champions League”. Obbiettivo miseramente fallito in questa stagione , che ha visto “Les Dogues”, i mastini azzannare solo un deludente decimo posto. Risultato sportivo che ha acuito i dissidi tra fondo e management, accusato del fallimento di Hatem Ben Arfa, messo fuori rosa dopo tre mesi, con un Lille sottoposto ora a severi controlli dal DNCG, la Direction Nationale du Controle de Gestion, che sta indagando sui conti in rosso del club.

E’ dunque chiaro che oggi diventi complicato ,per i plenipotenziari del mercato rossonero, cercare di chiudere ogni tipo di trattativa con il Lille, per mancanza di interlocutori validi ,vista appunto la situazione all’interno della società. Soprattutto per Sven Botman il deal è sempre stata molto complicato ,per la concorrenza del Newcastle ,pronto a offrire dai 40 ai 50 milioni. Il difensore olandese avrebbe cortesemente respinto la richiesta degli inglesi, ma non è ancora chiaro quale siano le strategie di un Lille ,oggi ,in apparenza, diviso,ripeto, in due. Dunque l’offerta del Milan, che vorrebbe chiudere a 25 milioni, max 30 , potrebbe essere ritenuta insufficiente dai francesi, soprattutto se avessero in mano ,come pare, l’alta offerta del Newcastle. In questo intreccio di mercato, comunque intrigante , dobbiamo anche evidenziare una riflessione ,che qualcuno ,nel mondo Milan, porta avanti. Con due domande sul tavolo . E’ il caso di investire una somma di denaro così importante su un difensore centrale ,pur molto forte, quando si può contare su splendidi difensori come Tomori ,Kalulu e ,fra poco, anche Kjaer? Non è meglio puntare su un giovane già pronto e spostare l’investimento su un campione ,che migliori la qualità sulla fascia destra , il ruolo dove oggi il Milan è meno competitivo ? Attenzione …non vale rispondere in entrambi i ruoli! Troppo facile, anche se anche io spero nel doppio regalo delle proprietà. E’ una riflessione comunque pertinente , alla quale bisogna dare una risposta immediata. La questione Botman potrebbe diventare di rapida attualità nel caso che la DNCG desse via libera al club per le operazioni di mercato. Sembra meno complicata la via che porti Renato Sanches al Milan, perché non sembra esistere la concorrenza. Il giocatore poi, rispetto a gennaio, SEMBRA che possa accettare le richieste dei dirigenti rossoneri , sulla solita via della sostenibilità. Mi auguro infine che l’arrivo del portoghese non blocchi un altro obbiettivo concreto del mercato rossonero. Quel Charles De Katelaere che occupa una posizione di campo, che qualcuno assegna già a Sanches. Cancelliamo ogni equivoco. Molti continuano a sostenere che il belga venga acquistato per potenziare la fascia destra. NO!! Charles gioca da trequartista, solo da trequartista. Un tipico numero 10 che in questa stagione, 49 presenze fra campionato e coppa, ha realizzato 18 gol e regalato 10 assist. Certo è abile a svariare sulla sinistra e sulla destra ,ma non ha certo lo strappo e la progressione di un attaccante di fascia. Comunque un talento da Milan ,che sta studiando per diventare un Campione . Il costo è elevato. Il Bruges infatti chiede almeno 40 milioni. Il Milan dunque dovrebbe spendere per questi giocatori la seguente somma : Botman, diciamo 30 milioni, Sanches 12 /15, De Ketelaere, siamo ottimisti, 35 milioni. Totale 72 milioni . Non ho calcolato l’investimento per la fascia destra , dai 20 ai 35 milioni. Insomma un tesoro da 100 milioni ,che potrebbe diventare 85, dopo qualche cessione azzeccata. Un sacrificio che sembra possa valere la pena. Sarebbe infatti un grande Milan ,pronto ad affrontare campionato e coppa con grandi ambizioni! Forza Gerry, Paul e Gordon…un nuovo giro in bus a Milano attende passeggeri!!