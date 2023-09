Un grande Milan! Mercato top, male la chiusura

Tre vittorie su tre danno tanto entusiasmo, oltre che fiducia crescente nel gruppo. Anche perchè sono arrivate contro avversari 'scorbutici', che toglieranno sicuramente punti a qualche squadra dei piani alti della classifica.

Il Milan vince e convince, offrendo una proposta di gioco innovativa e terribilmente accattivante. Bravi i dirgenti ad aver allestito questa rosa (con una critica che poi muoveremo), bravo Pioli che sta lavorando davvero bene sotto ogni punto di vista, quello tattico in primis. Che ora ci sia la sosta è quasi un peccato. Alla ripresa contro l'Inter ci sarà un test, per tanti motivi, molto importante.

Il Milan diverte e può fare male all'avversario in mille modi. I nuovi si sono integrati alla grande, soprattutto Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. A Roma segnali molto incoraggianti da Okafor, in attesa di Chukwueze.

Capitolo mercato. Non ci siamo di certo annoiati. Ci sono state 3 fasi. La prima: la cessione di Tonali e il senso di smarrimento. La seconda: i numerosi acquisti di qualità, che hanno portato l’entusiasmo alle stelle. E poi gli ultimi giorni, che hanno fatto abbassare il giudizio generale. Obiettivamente la ricerca del numero 9 è stata gestita male. E’ vero che alla base ci sono stati comportamenti poco corretti del Porto e dell’entourage di Taremi, ma ci sono tanti ma. Serviva avere un piano B, soprattutto ai primi segnali controversi nella trattativa per l’iraniano, emersi mercoledì. Da quel momento in poi la dirigenza è andata troppo in difficoltà, con una ricerca disperata e affannosa di un sostituto, che è finita con un piano D, oppure un piano E. Da En-Nesyri, si è passati a Pavlidis, poi Daka, quindi Rafa Mir, per chiudere con Jovic. In tutto questo, c’è stato anche un tentativo per David, troppo tardivo.

E’ un peccato chiudere così: oggi siamo al solito punto e cioè che dopo Giroud c’è il vuoto. Il paradosso è che il Milan ha 3 giocatori di alto livello per il ruolo di esterno sinistro (Leao, Pulisic, Okafor), mentre come numero 9, appunto, c’è da sperare che al francese non venga mai un raffreddore. In questo si è arrivati troppo lunghi: errore di valutazione, perché l’attaccante centrale era una priorità.

Jovic è un grande punto di domanda, al Milan serviva un punto esclamativo. Ecco, diciamocelo, la vittoria pre sosta con la Roma fa passare in secondo piano anche questo.