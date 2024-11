Vittoria serena. Fofana-Reijnders super. Un aiuto dal mercato...

Contro l'Empoli ieri sera è arrivata finalmente una vittoria convincente, senza rischi e paure (traversa di Maleh a parte). Cosa questa che in campionato non accadeva da una vita. I 3 punti sono di fondamentale importanza per provare a recuperare terreno nella corsa a un posto per la prossima Champions League: sarà comunque una mission lunga e per niente scontata.

Da registrare il secondo clean sheet consecutivo (il sesto in campionato): non è un caso, con un centrocampista in più la squadra di Fonseca è decisamente più equilibrata. Peccato aver buttato mesi intestardendosi con il modulo ultra offensivo coi quattro attaccanti. La speranza è che il tecnico prosegua su questa strada, anche perchè la pericolosità della squadra non ne risente, come testimoniano i 3 gol fatti.

A questo proposito, la rete di Morata mancava da fine settembre, ben due mesi. Togliere allo spagnolo qualche compito difensivo gli permette di essere più presente in area: va bene il sacrificio, ma alla fine la contabilità deve tornare, soprattutto per un centravanti.

Nota di merito per Fofana: giocatore davvero di alto livello, che serviva come il pane a questa squadra. Le sue prestazioni crescono sempre di più col passare delle settimane e non soltanto in fase di non possesso: si sta facendo apprezzare anche per gli assist.

Lì in mezzo porta tanta qualità Reijnders, che quest'anno punta la doppia cifra di gol: con la doppietta di ieri è arrivato già a 6 sigilli stagionali. L'olandese oggi è un centrocampista straordinario: pagato una ventina di milioni, operazione, questa sì, straordinaria.

La speranza è che nel reparto arrivi un aiuto dal mercato di gennaio: Fofana e Reijnders non possono giocare sempre. A questo proposito, il rientro di Bennacer a livelli importanti è un enorme punto di domanda. Con un giocatore come Ricci (non fattibile a gennaio) si completerebbe un centrocampo fortissimo.

Udite udite, ieri si è visto anche un buonissimo Emerson Royal: la miglior prestazione del brasiliano da quando è al Milan, ma una rondine non fa Primavera.

Ora l'impegno in Coppa Italia contro il Sassuolo e poi la super sfida, insidiosissima, contro l'Atalanta: altra gara che, con questa classifica, non si potrà sbagliare.