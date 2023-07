Vuole il Milan, atteso il rilancio. Chukwueze è il vero desiderio. Summit avvenuto: Reijnders si avvicina. La verità di Sandro

MilanNews.it

Settimana calda, il Milan proverà a concludere almeno un’altra operazione prima del raduno di lunedì prossimo. Christian Pulisic resta in cima ai pensieri del club rossonero, l’offerta al Chelsea da 15 milioni di euro è stata presentata ma al momento non accolta dai Blues. Nelle prossime ore il Milan potrebbe alzarla per avvicinarsi alla richiesta di 25 milioni fatta dalla squadra londinese. Ma è una richiesta eccessiva per un giocatore che va a scadenza tra un anno e ha attraversato due anni complicati. Il Chelsea però aveva pagato Pulisic 64 milioni nel 2019 e non vorrebbe fare ulteriori sconti. Tuttavia il Milan può contare sulla volontà del giocatore che ha già fatto sapere di voler giocare in rossonero, e ha rifiutato altre proposte. Ieri è spuntata una presunta offerta del Lione ma il club francese è sotto stretta osservazione del DNCG, organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre in Francia. Insomma al momento non può spingersi ad un’offerta da 25 milioni, ma soprattutto non gioca in Europa e il Milan resta in pole position. E’ possibile che il club di via Aldo Rossi alzi la proposta economica per trovare un accordo con il Chelsea, facendo leva sulla chiara volontà di Pulisic.

Uno dei primissimi obiettivi per la corsia destra è Samuel Chukwueze, con il Villarreal si sta trattando ma il club spagnolo è un osso dura e chiede 30 milioni. Il nigeriano, extracomunitario, non esclude Pulisic, che tra l’altro ha passaporto croato. Chukwueze però ha messo Kamada in standby, operazione che ha subito rallentamenti anche a causa dei ritardi per l’iscrizione dei procuratori giapponesi in Italia. Work in progress.

In queste ore potrebbero arrivare novità anche sul fronte Musah del Valencia e Reijders dell’Az, opzioni per il centrocampo che vengono considerate calde. Il 20enne statunitense rappresenta un obiettivo concreto, un accordo di massima con il mediano c’è già, ora va definito il prezzo con il Valencia, che spera di ottenere venticinque milioni.

Attenzione soprattutto a Reijnders, uno che può giocare in diversi ruoli e che piace moltissimo a Pioli. Aperte le trattative ufficialmente con l'Az per il 24enne olandese. La richiesta è di oltre 20 milioni ma il Milan con la prima offensiva si è avvicinato molto. Operazione che si può concludere a stretto giro.

Nel pomeriggio di ieri Stefano Pioli, di rientro dalle vacanze in Grecia, ha fatto tappa a Casa Milan per incontrare Giorgio Furlani e il team di mercato per fare il punto su cessioni e acquisti. Il tecnico rossonero, che viene descritto carico e determinato per questo nuovo corso, si è intrattenuto in un colloquio di programmazione durato circa un'ora e mezza. Bilancio sulle strategie del calciomercato e della stagione in generale a una settimana dal raduno di Milanello.

Tonali nel suo saluto non ha lanciato frecciatine, non ha fatto allusioni, ha semplicemente salutato seguendo la realtà delle cose. L’offerta economica per il giocatore, e per il club milanista, era troppo importante, difficile rifiutare. Sandro con maturità ha detto di aver intrapreso questa nuova avventura che può portargli miglioramenti professionali: “E' una grande opportunità per la mia carriera. E’ importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti”. E allora non possiamo fare altro che auguragli il meglio, perché Sandro rimarrà sempre un tifoso del Milan.